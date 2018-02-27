Китайский министр призвал обнести Пекин железной стеной

Министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи призвал обнести Пекин железной стеной на время проведения в городе Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Открытие сессии высшего законодательного органа республики запланировано на 5 марта.

На время подготовки мероприятия и его проведения министр также приказал сотрудникам полиции находиться в режиме реальной боевой готовности. При этом правоохранители не должны нарушить привычные условия и порядок для китайской столицы.

Государственное почтовое управление КНР также ужесточило проверку отправлений, которые адресованы различным госорганам, пишет издание Global Times.

На сессии ВСНП в марте 2018 года выберут председателя Китая, вице-председателя и премьер-министра Госсовета страны. Кроме того, будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции КНР.