Федерация керлинга объяснила допинг в крови Крушельницкого
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв считает, что запрещенный препарат попал в организм Александра Крушельницкого во время сборов в Японии.
По его словам, перед тем как туда отправится, 22 января, допинг-проба спортсмена дала отрицательный результат. Из Японии российские керлингисты сразу отправились на Олимпиаду в Южную Корею, где 12 февраля Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний.
Таким образом, по мнению Свищёва, время и место приема препарата понятно, осталось разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Президент ФКР отметил, что вместе с россиянами в Саппоро тогда тренировались спортсмены из США и Японии.
Федерация керлинга обратилась в Следственный комитет России, который займется этим делом, пишет РБК.
Семейная пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали бронзовыми призерами Игр в Пхенчхане. Однако после того, как в крови спортсмена нашли следы запрещенного препарата, пару лишили наград.