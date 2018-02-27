Китайские ученые изобрели аппарат для диагностики болезней

Китайские ученые изобрели медицинский аппарат, позволяющий выявлять и классифицировать излечимые заболевания. Данный аппарат будет работать на базе искусственного интеллекта, сообщает агентство Xinhua.

Эксперты отмечают, что аппарат сможет определять заболевания подобно настоящим врачам. В частности, устройство сможет диагностировать воспаление легких у детей и нарушения зрения, вызванные излечимыми заболеваниями сетчатки глаза.

Отмечается, что с помощью подобных аппаратов также можно будет повысить эффективность врачебной диагностики и ускорить подбор необходимой схемы лечения болезней, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что китайские ученые разработали нанороботов из нитей ДНК, способных распознавать раковые клетки и перекрывать им кислород.