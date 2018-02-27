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Режиссер Кевин Смит перенес инфаркт

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Режиссер Кевин Смит перенес сердечный приступ. О госпитализации 47-летний американец сообщил на своей странице в Instagram.

По словам мужчины, медики спасли ему жизнь в последний момент. У Смита была полностью заблокирована левая нисходящая артерия.

Как рассказал режиссер, если бы он не отменил шоу и не обратился бы за медицинской помощью — всё могло бы закончиться трагедией.

Кевин Смит является режиссером нескольких комедий, в некоторых из них он сыграл сам. В России американец известен по фильмам «Догма», «Клерки», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар».

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