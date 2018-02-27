Apple выпустит три новые модели iPhone

Компания Apple планирует выпустить три новых модели iPhone до конца 2018 года.

Седи них будет самый большой смартфон из когда-либо производимых корпорацией с экраном в 6,5 дюймов, обновленная X-версия и недорогой флагманский гаджет.

На всех трех моделях установят обновленную операционную систему iOS 12 с расширенными функциями помощника Siri, сообщает агентство Bloomberg.

Предполагается, что бюджетная модель будет иметь жидкокристаллический экран, алюминиевые края, заднее стекло, как iPhone 8, и новый процессор А12.