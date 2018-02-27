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Работы крупнейших импрессионистов выставят на торги в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Bettina Strenske
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Работы крупнейших импрессионистов XX века выставит на торги аукционный дом Christie's в Лондоне 27 февраля.

Торги начнутся в 19:00 (22:00 мск).

На продажу будут выставлены картины из целого ряда частных коллекций, работы Клода Моне, Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Оскара Кокошки, Эдварда Мунка и других, сообщается на сайте аукционного дома.

Главными топ-лотами вечера являются полотно Андре Дерена «Лондон: Темза близ Вестминстерского моста», картина Пабло Пикассо «Мушкетер и сидящая обнаженная», а также «Эскиз к пейзажу» Василия Кандинского.

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