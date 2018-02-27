Владимир Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию в Восточной Гуте. Боевики активно обстреливают Дамаск и готовят химическую атаку.

Президент отметил важность выполнения резолюции Совбеза ООН 2401. решение обязывает стороны конфликта установить в Сирии 30-дневное перемирие.

Позднее Сергей Шойгу объявил о создании новых гуманитарных коридоров в Сирии. В районе Дамаска организуют вывод местных жителей и эвакуацию раненых. Также зоны безопасности могут появиться в Эт-Танфе и лагере беженцев Рубкан.

На совещании у президента рассмотрели и внутрироссийские проблемы. Обсудили превентивную защиту регионов от паводков и пожаров.