США призвали власти Сирии прекратить наступательные операции

США призвали власти Сирийской Арабской Республики прекратить наступательные операции и обеспечить доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы.

Представитель Белого дома Сара Сандерс обвинила Дамаск в бомбардировках и артиллерийских обстрелах. При этом она не уточнила о каких случаях идет речь.

«Президент (Дональд Трамп. — iz.ru) предупредил режим (сирийского лидера Башара. — iz.ru) Асада уже давно, и мы повторяем это, когда говорим, что США призывают покончить с наступательными операциями», — заявила она в ходе брифинга.

Как сообщал портал iz.ru, Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном перемирии на всей территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации больных и раненых.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 27 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза.