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Сироткин показал последнее время в первый день тестов «Формулы-1»

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Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI
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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин показал 13-й результат в первый день предсезонных тестов «Формулы-1» в испанской Барселоне.

Как сообщает «Газета.ру», 22-летний россиянин оказался худшим в рейтинге после 27 кругов. Лучший круг Сироткина уступил победителю дня австралийцу Даниэлю Риккардо из «Ред Булл» почти 24 секунды.

Новый сезон «королевских гонок» стартует этапом в Австралии 23–25 марта. Предстоящий сезон станет дебютным в «Формуле-1» для Сироткина.

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