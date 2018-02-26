Прямой эфир

Глава МИДа Финляндии единственный из министров, кто летает бизнес-классом

0
Фото: Global Look Press/Matti Matikainen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИДа Финляндии Тимо Сойни оказался единственным министром из правительства страны, кто летает бизнес-классом при перелетах в командировках. Об этом сообщает газета Iltalehti.

По данным издания, с января 2015 года по январь 2018 года Сойни в общей сложности совершил 82 поездки за границу. Из них 27 событий были посвящены мероприятиям Евросоюза и НАТО. В Россию Сойни приезжал два раза, восемь раз он посещал США. Все поездки обошлись примерно в €805 тыс. Эта сумму затратили на авиабилеты, проживание в отелях, комиссионные туристического агентства и личные суточные министра.

В отличие от Сойни другие министры Финляндии, в том числе премьер-министр Юхи Сипиля, летают по странам Европы на коротких рейсах экономклассом. Отмечается, что финские политики используют бизнес-класс только на дальних, межконтинентальных перелетах.

По информации газеты, самой дорогой командировкой главы МИДа Финляндии стала поездка в Анкару. За нее налогоплательщики Финляндии заплатили €71 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Граждане Финляндии не хотят вступления страны в НАТО
Финляндия не исключает вступления в НАТО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017