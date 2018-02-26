Глава МИДа Финляндии единственный из министров, кто летает бизнес-классом

Глава МИДа Финляндии Тимо Сойни оказался единственным министром из правительства страны, кто летает бизнес-классом при перелетах в командировках. Об этом сообщает газета Iltalehti.

По данным издания, с января 2015 года по январь 2018 года Сойни в общей сложности совершил 82 поездки за границу. Из них 27 событий были посвящены мероприятиям Евросоюза и НАТО. В Россию Сойни приезжал два раза, восемь раз он посещал США. Все поездки обошлись примерно в €805 тыс. Эта сумму затратили на авиабилеты, проживание в отелях, комиссионные туристического агентства и личные суточные министра.

В отличие от Сойни другие министры Финляндии, в том числе премьер-министр Юхи Сипиля, летают по странам Европы на коротких рейсах экономклассом. Отмечается, что финские политики используют бизнес-класс только на дальних, межконтинентальных перелетах.

По информации газеты, самой дорогой командировкой главы МИДа Финляндии стала поездка в Анкару. За нее налогоплательщики Финляндии заплатили €71 тыс.