В Европу пришли сибирские морозы

В Европу пришли аномальные холода. Вместе с низкими температурами на континент обрушились снегопады.

В Риме Колизей и другие исторические объекты окутаны снежным покровом. Стихия заметно осложнила дорожное движение. Из-за непогоды закрыты школы и детские сады. Несмотря на неудобства, многие жители радуются необычному явлению.

Снежный циклон накрыл и туманный Альбион. В Великобритании морозы и осадки могут продержаться четыре дня.

Холода и по другую сторону Ла-Манша. На севере Франции температура опустилась ниже нуля. В десятках регионов страны объявили оранжевый уровень опасности.

Несмотря на приближение календарной весны, морозы не отступают и в России. Понедельник – самый холодный

день нынешней зимы. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала минус 19,8 градусов.

В подмосковном Клину столбики термометров опустились до минус 29,3.

Абсолютный рекорд для 26 февраля погода установила в 1929 году. Тогда синоптики зафиксировали 34,3 градуса мороза.