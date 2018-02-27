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В Европу пришли сибирские морозы

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В Европу пришли аномальные холода. Вместе с низкими температурами на континент обрушились снегопады.

В Риме Колизей и другие исторические объекты окутаны снежным покровом. Стихия заметно осложнила дорожное движение. Из-за непогоды закрыты школы и детские сады. Несмотря на неудобства, многие жители радуются необычному явлению.

Снежный циклон накрыл и туманный Альбион. В Великобритании морозы и осадки могут продержаться четыре дня.

Холода и по другую сторону Ла-Манша. На севере Франции температура опустилась ниже нуля. В десятках регионов страны объявили оранжевый уровень опасности.

Несмотря на приближение календарной весны, морозы не отступают и в России. Понедельник – самый холодный
день нынешней зимы. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала минус 19,8 градусов.

В подмосковном Клину столбики термометров опустились до минус 29,3. 

Абсолютный рекорд для 26 февраля погода установила в 1929 году. Тогда синоптики зафиксировали 34,3 градуса мороза.

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