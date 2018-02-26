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Додон исключил членство Молдавии в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что страна не станет членом Евросоюза (ЕС). По его мнению, Кишинев к этому не готов, как и сам Брюссель.

«Молдова как страна может выжить только за счет дружбы и с теми, и с другими. В Молдове треть населения составляют русскоязычные», — отметил глава государства.

Кроме того, Додон раскритиковал некоторые аспекты существующих договоренностей между Молдавией и ЕС.

«Мы подписали соглашение о свободной торговле с ЕС, открыли наш рынок для европейских товаров, и наши местные производители стали неконкурентоспособными», — заявил глава государства в интервью Deutsche Welle.

Додон пояснил, что Кишенев не может предоставить субсидии, аналогичные тем, которые получают производители товаров агропромышленного комплекса из Европы.

Президент Молдавии также выступил против членства республики в НАТО и ОДКБ.

«Молдавия — нейтральная страна. И мы должны не только сохранять этот нейтралитет, но и укреплять его. Участвовать в каких-то операциях, военных блоках и т. д. — это категорически нам не нужно», — подчеркнул Додон.

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