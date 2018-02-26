Посольство РФ в Бухаресте назвало бредовой выдумкой сообщение СБУ

Сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы планируемых российскими спецслужбами поджогах в школах с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области является «бредовой выдумкой», говорится в комментарии посольства РФ в Бухаресте.

Диппредставительство подчеркнуло, что таким образом власти Киева пытаются «отвлечь внимание своих соседей от последовательно проводимой ими политики насильственной украинизации, наиболее ярко проявившейся в принятии дискриминационного закона «Об образовании».

«Нынешняя провокация СБУ нацелена, помимо прочего, на то, чтобы, выставив Россию общим врагом, добиться от Бухареста, Будапешта и Варшавы отказа от совместного противодействия массовому нарушению прав своих соотечественников на Украине, а также убедить их в том, что в этом деле не нужно и вспоминать о дискриминации русского языка», говорится на сайте диппредставительства.

Пресс-центр украинской службы безопасности 23 февраля распространил сообщение, в котором говорилось, что российские спецслужбы планируют совершить поджог в двух школах с преподаванием на румынском языке в Черновцах. Черновицкая область находится на юго-западе Украины и граничит с Румынией и Молдавией.