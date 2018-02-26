Прямой эфир

Посольство РФ в Бухаресте назвало бредовой выдумкой сообщение СБУ

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы планируемых российскими спецслужбами поджогах в школах с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области является «бредовой выдумкой», говорится в комментарии посольства РФ в Бухаресте.

В расчете на забвение
В Латвии душат русские школы

Диппредставительство подчеркнуло, что таким образом власти Киева пытаются «отвлечь внимание своих соседей от последовательно проводимой ими политики насильственной украинизации, наиболее ярко проявившейся в принятии дискриминационного закона «Об образовании». 

«Нынешняя провокация СБУ нацелена, помимо прочего, на то, чтобы, выставив Россию общим врагом, добиться от Бухареста, Будапешта и Варшавы отказа от совместного противодействия массовому нарушению прав своих соотечественников на Украине, а также убедить их в том, что в этом деле не нужно и вспоминать о дискриминации русского языка», говорится на сайте диппредставительства.

Пресс-центр украинской службы безопасности 23 февраля распространил сообщение, в котором говорилось, что российские спецслужбы планируют совершить поджог в двух школах с преподаванием на румынском языке в Черновцах. Черновицкая область находится на юго-западе Украины и граничит с Румынией и Молдавией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ обвинила спецслужбы РФ в попытке взорвать ракетный крейсер «Украина»
Спецслужбы Украины настаивают на санкциях в отношении Россотрудничества

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017