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Украина на арабской выставке показала новый боевой беспилотник

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Фото: youtube.com
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Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» в рамках международной выставки UMEX 2018 в Абу-Даби показало новый боевой беспилотный летательный аппарат.

Аппарат получил название RAM UAV. Он запускается с помощью катапульты, планирует до 40 минут.

Дальность полета дрона составляет до 30 км. Размах крыльев  — 2,3 м, максимальный полетный вес — 8 кг, сообщает gazeta.ru.

Как писал iz.ru, в ноябре секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Украина в перспективе намерена производить стратегические беспилотники и использовать их для разведки территории России. 

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