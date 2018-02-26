Украина на арабской выставке показала новый боевой беспилотник

Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» в рамках международной выставки UMEX 2018 в Абу-Даби показало новый боевой беспилотный летательный аппарат.

Аппарат получил название RAM UAV. Он запускается с помощью катапульты, планирует до 40 минут.

Дальность полета дрона составляет до 30 км. Размах крыльев — 2,3 м, максимальный полетный вес — 8 кг, сообщает gazeta.ru.

Как писал iz.ru, в ноябре секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Украина в перспективе намерена производить стратегические беспилотники и использовать их для разведки территории России.