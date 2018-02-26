Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на северо-западе Москвы

Пожар в многоэтажном доме на северо-западе Москвы унес жизни двоих человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, возгорание произошло в понедельник в 17-этажном жилом доме на Пятницком шоссе. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 20:24 мск. Общая площадь возгорания составила около 20 кв. м. Из горящей квартиры удалось спасти ребенка, его передали бригаде скорой помощи. Кроме того, имеются пострадавшие.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.