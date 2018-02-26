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Латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации

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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Акционеры одного из крупнейших латвийских банков — ABLV Bank на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации учреждения. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Подробную информацию о причинах этого решения и его реализации представители банка намерены предоставить во вторник, 27 февраля, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, Европейский центральный банк накануне объявил, что ABLV Bank и его дочерний банк ABLV Bank Luxembourg будут ликвидированы в рамках законодательства Латвии и Люксембурга. 

В середине февраля минфин США ранее обвинил ABLV Bank в отмывании денег. Банк назвал это заявление клеветой и пообещал добиваться опровержения.

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