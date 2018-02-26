Двум российским лыжницам сделали предложение в аэропорту

Российские лыжницы Анна Нечаевская и Анастасия Седова, вернувшиеся с Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, получили от своих парней предложения выйти за них замуж в аэропорту Шереметьево.

Спортсменки на Олимпийских играх завоевали в составе сборной бронзовые медали в женской эстафете. Молодой человек Нечаевской Никита Сурков летал в Южную Корею, чтобы поддержать спортсменку во время женской эстафеты.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. Подробная информация об итогах соревнований доступна в сюжете портала iz.ru.