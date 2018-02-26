Прямой эфир

Кировчанин застрелил отказавшуюся с ним пить девушку

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кировские следователи завершили расследование в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве девушки, которая отказалась распивать с ним спиртные напитки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 15 декабря 2017 года на территории пилорамы, располагающейся в Котельничском районе Кировской области. Девушка находилась в компании молодых людей, распивавших спиртные напитки.

22-летний подозреваемый предложил ей вместе с ним выпить спиртное, однако она отказалась, что и послужило поводом для нападения. Молодой человек достал незарегистрированное ружье и произвел выстрел в область шеи девушки. Ранение оказалось смертельным.

Затем он и очевидец преступления вывезли тело погибшей в поле у деревни Зайцевы и закопали его в снег. Подозреваемый выкинул ружье в лес, а мобильный телефон девушки сжег.

Изначально молодой человек отрицал свою причастность к убийству, однако позднее признал свою вину.

Ему были предъявлены обвинения в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Его подельника подозревают в укрывательстве преступления. Его могут приговорить к двум годам тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинец убил бывшую жену и покончил с собой в Санкт-Петербурге
Московский пенсионер выстрелил в сына и потом застрелился сам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017