Кировчанин застрелил отказавшуюся с ним пить девушку

Кировские следователи завершили расследование в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве девушки, которая отказалась распивать с ним спиртные напитки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 15 декабря 2017 года на территории пилорамы, располагающейся в Котельничском районе Кировской области. Девушка находилась в компании молодых людей, распивавших спиртные напитки.

22-летний подозреваемый предложил ей вместе с ним выпить спиртное, однако она отказалась, что и послужило поводом для нападения. Молодой человек достал незарегистрированное ружье и произвел выстрел в область шеи девушки. Ранение оказалось смертельным.

Затем он и очевидец преступления вывезли тело погибшей в поле у деревни Зайцевы и закопали его в снег. Подозреваемый выкинул ружье в лес, а мобильный телефон девушки сжег.

Изначально молодой человек отрицал свою причастность к убийству, однако позднее признал свою вину.

Ему были предъявлены обвинения в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений. Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Его подельника подозревают в укрывательстве преступления. Его могут приговорить к двум годам тюрьмы.