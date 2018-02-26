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В британский МИД вызвали посла России из-за ситуации в Восточной Гуте

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Фото: TASS/PA Images/FA Bobo/PIXSELL/Jonathan Brady
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Посол России в Лондоне Александр Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, сообщил глава ведомства Борис Джонсон.

«Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401», — приводит слова министра ТАСС.

Резолюция Совбеза ООН под номером 2401 принята 24 февраля. Она вводит запрет на боевые действия и на открытие огня на всей территории Сирии сроком на 30 дней.

На территории восточного пригорода Дамаска Восточная Гута продолжаются боевые действия. В этом анклаве под единым командованием действуют пять крупных незаконных вооруженных формирований, в том числе запрещенные в РФ «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам».  

В свою очередь, правительственные войска Сирии противодействуют террористам, атакуя анклав с воздуха и в ходе наземных операций. 

Как писал iz.ru, по инициативе Владимира Путина с 27 февраля на территории Восточной Гуты вводится ежедневная гуманитарная пауза.

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