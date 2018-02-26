Москва поддерживает заявление Южной Кореи о необходимости диалога США и КНДР

Москва поддерживает заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о необходимости запуска прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

«Обратили внимание на заявление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о важности того, чтобы Соединенные Штаты Америки и Северная Корея вместе сели за стол переговоров, а также о необходимости для США понизить планку требований для начала диалога. Солидаризируемся с таким призывом», — говорится на сайте ведомства.

В заявлении пресс-службы МИД России также указывается на созвучность высказываний Мун Чжэ Ина положениям российско-китайской «дорожной карты», предусматривающей на первых двух этапах снижение военной активности противостоящих сторон и налаживание между ними прямых контактов.

Как писал портал iz.ru, 26 февраля представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения заявил, что Сеул надеется на проведение конструктивных переговоров КНДР и США.

При этом 25 февраля администрация президента Южной Кореи заявила о готовности Пхеньяна к переговорам с Сеулом и Вашингтоном.

Отношения США, Южной Кореи и КНДР обострились после состоявшихся осенью ядерных испытаний Пхеньяна. Диалог между Южной и Северной Кореей был восстановлен в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане.

Подробная информация о ситуации на Корейском полуострове и текущем состоянии отношений Пхеньяна с другими мировыми столицами доступна в сюжете портала iz.ru.