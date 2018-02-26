Организатор взрыва в магазине в Петербурге признан невменяемым

Дмитрий Лукьяненко, подозреваемый в подготовке взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, признан невменяемым. Об этом телеканалу «78» рассказал источник в оперативных службах.

Дмитрий Лукьяненко 27 декабря заложил начиненную металлическими гайками бомбу в камеру хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва пострадали 18 человек, к настоящему моменту всех их выписали из больницы.

Как писал портал iz.ru, в ходе допроса подозреваемый заявил, что причиной его поступка стала ненависть к «организаторам и адептам психологически тренингов», которые он посещал ранее.

Также известно, что мужчина с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере.