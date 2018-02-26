Прямой эфир

Организатор взрыва в магазине в Петербурге признан невменяемым

0
Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дмитрий Лукьяненко, подозреваемый в подготовке взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге, признан невменяемым. Об этом телеканалу «78» рассказал источник в оперативных службах.

Дмитрий Лукьяненко 27 декабря заложил начиненную металлическими гайками бомбу в камеру хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва пострадали 18 человек, к настоящему моменту всех их выписали из больницы.

Как писал портал iz.ru, в ходе допроса подозреваемый заявил, что причиной его поступка стала ненависть к «организаторам и адептам психологически тренингов», которые он посещал ранее.

Также известно, что мужчина с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обвиняемый в организации взрыва в «Перекрестке» решил обжаловать арест
Обвиняемый во взрыве в Петербурге с 19 лет наблюдался в психдиспансере

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017