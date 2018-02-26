Тимошенко заявила о подготовке плана по решению конфликта в Донбассе

Подготовка стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе идет на Украине. Об этом в понедельник заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам Тимошенко, представители фракции «Батькивщина» активно присоединились к обсуждению стратегического плана по приведению мира на Украину, который рассматривают «в крупных аналитических и экспертных кругах», говорится на официальном сайте лидера партии.

Тимошенко заявила во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов Верховной рады, что «путь к миру существует», и если высшее руководство государства не захочет зарабатывать на крови и войне, а захочет этот мир установить, то мир на Украине будет установлен.

По мнению Тимошенко, установлению мира в стране мешают, в частности, коррупционные сделки, осуществляемые «под руководством действующего президента Украины Петра Порошенко», передает RNS. Коррупция — это «целая война власти против Украины», подчеркнула она.

Ранее представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) зафиксировали 17 нарушений режима перемирия.