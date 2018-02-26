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Новую поликлинику УВЗ открыли в Нижнем Тагиле

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Новую поликлинику «Уралвагонзавода» открыли в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На открытии учреждения присутствовала администрация предприятия. Руководители поздравили местных жителей со столь знаменательным событием и перерезали ленточку.

Сегодня, 26 февраля, состоялась торжественная церемония открытия поликлиники «Уралвагонзавода». На открытии присутствовал исполнительный директор завода Владимир Рощупкин. Он поздравил жителей и сотрудников медучреждения с этим событием и отметил, что идея строительства поликлиники появилась давно, сообщает «ТагилСити.Ру».

Поликлиника оснащена всем необходимым для качественного оказания медицинских услуг пациентам. Участники открытия медцентра отметили, что поликлиника внесет весомый вклад в медицинское обслуживание Свердловской области, а также выразили уверенность, что заведение станет одним из лучших на Урале.

Директор предприятия по персоналу отметил, что медицинское учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием, которое будет обновляться по мере необходимости.

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