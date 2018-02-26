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Жители Сыктывкара пожаловались на подорожание такси в морозы

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В Сыктывкаре за неделю стоимость поездок на такси увеличилась в два раза и более, перевозчики связывают это с повышенным спросом на услуги.

По словам горожан, обычно поездка по столице Коми укладывалась в сумму от 70 до 100 рублей. Но на морозной неделе цена поездки выросла до 200 рублей и более. Как пояснили ИА «Комиинформ» таксисты, многие пассажиры вызывают машину сразу в нескольких службах, рассчитывая быстрее уехать. В результате растет спрос, а водители тратят время на лишние вызовы.

Одна из самых дорогих поездок по Сыктывкару — от Эжвы до улицы Колхозной, поездка может обойтись в 360 рублей.

Температура в Сыктывкаре впервые с начала зимы преодолела 30-градусную отметку сегодня ночью. Морозная погода будет удерживаться еще несколько дней.

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