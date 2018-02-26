Потомок Гогенцоллернов скоропостижно умер во Франкфурте в 39 лет

У отеля InterContinental во Франкфурте обнаружено тело 39-летнего принца Карлоса Патрика Гогенцоллерна.

Смерть аристократа наступила 25 февраля. За два дня до этого представителя громкой фамилии «ненадолго выпустили из тюрьмы», где он находился с 2014 года по обвинению в мошенничестве, пишет Frankfurter Allgemeine.

Гогенцоллерны — древний дворянский германский род, прослеживается с XV века. Разделился на несколько ветвей, каждая из которых имеет в родовом дереве властителей. Например, Гогенцоллернами были германские кайзеры Вильгельм I и Вильгельм II, император Фридрих II Великий.