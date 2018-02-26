Прямой эфир

Потомок Гогенцоллернов скоропостижно умер во Франкфурте в 39 лет

0
Фото: Global Look Press/Simone Kuhlmey
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У отеля InterContinental во Франкфурте обнаружено тело 39-летнего принца Карлоса Патрика Гогенцоллерна.

Смерть аристократа наступила 25 февраля. За два дня до этого представителя громкой фамилии «ненадолго выпустили из тюрьмы», где он находился с 2014 года по обвинению в мошенничестве, пишет Frankfurter Allgemeine.

Гогенцоллерны — древний дворянский германский род, прослеживается с XV века. Разделился на несколько ветвей, каждая из которых имеет в родовом дереве властителей. Например, Гогенцоллернами были германские кайзеры Вильгельм I и Вильгельм II, император Фридрих II Великий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятки тысяч человек пришли на похороны бывшего короля Румынии
Перезахоронены останки предпоследней королевы Италии Елены

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017