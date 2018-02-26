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Два человека погибли при пожаре в Пензенской области

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Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Крутец Колышлейского района Пензенской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Трагедия произошла сегодня, 26 февраля, в одном из частных деревянных домов на улице Садовой. На пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в районе 10:35. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.

При осмотре места происшествия были обнаружены два тела. Ими оказались проживающие в этом доме мужчина 1965 года рождения и женщина 1938 года рождения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На месте возгорания идет разбор конструкций и ведется проливка. Также к работе на месте происшествия привлекалась исследовательская пожарная лаборатория. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности и просит быть осторожнее при обращении с огнем и электроприборами.

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