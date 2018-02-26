Завод в Белгороде получит энергию на расширение производства лекарств

«Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью новую производственную линию по выпуску цитотоксических лекарственных форм для применения в онкологии.

Завод по производству жизненно важных лекарственных препаратов «Верофарм» запитан от подстанции «Витаминный комбинат». В связи с активным развитием на подстанции ощущался дефицит мощности. Энергетики провели реконструкцию и увеличили мощность питающего центра. За счет этого появилась возможность обеспечить дополнительной мощностью в объеме 500 кВт завод «Верофарм», пишет ИА «Абирег». Запрос на увеличение мощности предприятие подало для запуска новых участков производства и лаборатории качества.

Большая часть препаратов, выпускаемых предприятием, включены в перечень жизненно важных и поставляются во все регионы России. После модернизации завод будет соответствовать стандартам GMP.