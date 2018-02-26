Прямой эфир

10 лет назад на Шпицбергене открылось «хранилище Судного дня»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Ровно 10 лет назад на Шпицбергене открылся Свальбардский глобальный банк семенных фондов, или так называемое «хранилище Судного дня».

В толще горной скалы на глубине 120 м спрятано более 900 тыс. типов семян. Среди них необходимые для жизни рис, ячмень, чечевица, пшеница, фасоль и др. Образцы собраны со всего мира, первые 7 тыс. предоставили страны Африки.

Глобальный банк заполнен пока только на 20%. Всего в трех залах здесь могут находиться 4,5 млн типов семян. Они хранятся в запломбированных коробках при температуре до минус 18 °С.

«Холодильник» может выдержать землетрясение и даже попадание ядерной боеголовки, но глобальное потепление смогло нанести удар по хранилищу. В начале 2017 года во входной тоннель проникла талая вода.

Россия вложила в глобальный банк на Шпицбергене более 4,6 млн семян. «Заначка» человечества на случай конца света может храниться почти вечно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Норвегия вложит $13 млн во Всемирное семенохранилище на Шпицбергене
Русские туристы выбирают Шпицберген
Русские туристы выбирают Шпицберген
К концу 2017 года архипелаг посетят более тысячи российских путешественников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017