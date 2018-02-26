10 лет назад на Шпицбергене открылось «хранилище Судного дня»

Ровно 10 лет назад на Шпицбергене открылся Свальбардский глобальный банк семенных фондов, или так называемое «хранилище Судного дня».

В толще горной скалы на глубине 120 м спрятано более 900 тыс. типов семян. Среди них необходимые для жизни рис, ячмень, чечевица, пшеница, фасоль и др. Образцы собраны со всего мира, первые 7 тыс. предоставили страны Африки.

Глобальный банк заполнен пока только на 20%. Всего в трех залах здесь могут находиться 4,5 млн типов семян. Они хранятся в запломбированных коробках при температуре до минус 18 °С.

«Холодильник» может выдержать землетрясение и даже попадание ядерной боеголовки, но глобальное потепление смогло нанести удар по хранилищу. В начале 2017 года во входной тоннель проникла талая вода.

Россия вложила в глобальный банк на Шпицбергене более 4,6 млн семян. «Заначка» человечества на случай конца света может храниться почти вечно.