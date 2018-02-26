Биологические отходы 20 голов рогатого скота нашли в Удмуртии
Биологические отходы более чем от 20 голов рогатого скота нашли в Малопургинском районе Республики Удмуртия, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по республике.
Биологические отходы в виде шкур, ног, голов и внутренностей были обнаружены недалеко от поселка Пугачево возле трассы Елабуга–Пермь. К месту находки были вызваны соответствующие службы.
Прибывшие на место специалисты государственной ветеринарной службы отобрали образцы для экспертизы, чтобы исключить возможность заболевания сибирской язвой, сообщает ИА «Сусанин».
Оставшиеся части были уничтожены в трупосжигательной печи, а место, где лежали биологические отходы, было тщательно продезинфицировано.
Информация и материалы по данному случаю были направлены в органы внутренних дел для выявления виновных лиц. Также была поставлена в известность районная администрация.