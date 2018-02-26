Жители Тверской области придумают дизайн стелы «Город воинской доблести»

В Тверской области объявлен конкурс на лучший эскиз стелы «Город воинской доблести», победивший вариант будет рекомендован для практического воплощения.

В конкурсе могут принять участие архитекторы и дизайнеры, а также студенты вузов. Их работы будут оценивать руководители муниципалитетов и представители творческой интеллигенции, сообщают «Тверские ведомости». По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, наиболее выразительную архитектурно-скульптурную форму стелы могут воплотить в жизнь.

Заявки принимают с 19 марта по 17 апреля 2018 года.

В Тверской области статус Города воинской доблести имеют Белый и Зубцов.