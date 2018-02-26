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Биатлонист Шипулин и футболист Акинфеев стали доверенными лицами Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Футболист Игорь Акинфеев и биатлонист Антон Шипулин пополнили список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. 

Центризбирком (ЦИК) в понедельник зарегистрировал 16 новых доверенных лиц Путина. 

«С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека», — передает ТАСС слова члена ЦИК Александра Клюкина.

По закону кандидат на должность президента РФ вправе зарегистрировать до 600 доверенных лиц. 

Выборы главы государства состоятся в России 18 марта. С 17 февраля стартовал этап агитации кандидатов в СМИ. Подробная информация о подготовке к выборам доступна в сюжете портала iz.ru. 

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