Биатлонист Шипулин и футболист Акинфеев стали доверенными лицами Путина

Футболист Игорь Акинфеев и биатлонист Антон Шипулин пополнили список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

Центризбирком (ЦИК) в понедельник зарегистрировал 16 новых доверенных лиц Путина.

«С учетом зарегистрированных сегодня общее количество доверенных лиц Владимира Путина составит 492 человека», — передает ТАСС слова члена ЦИК Александра Клюкина.

По закону кандидат на должность президента РФ вправе зарегистрировать до 600 доверенных лиц.

Выборы главы государства состоятся в России 18 марта. С 17 февраля стартовал этап агитации кандидатов в СМИ. Подробная информация о подготовке к выборам доступна в сюжете портала iz.ru.