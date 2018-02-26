Жители Подмосковья съели около 2 т «солдатской» каши на 23 февраля

Жители Московской области в День защитника Отечества съели около 2 т гречневой «солдатской» каши. Об этом сообщили в пресс-службе областного минпотребрынка.

На главных площадках праздника работали полевые кухни, которые угощали гостей кашей и поили горячим чаем. Всего в трапезе приняли участие больше 600 человек, сообщает НСН. В частности, было роздано 1800 кг каши и 1500 л сладкого чая.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество «солдатской» каши было съедено в подмосковных Люберцах — почти 1 т. Второе место по этому показателю заняло Одинцово, третье — Подольск.