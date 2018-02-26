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ЦБ поставил цель быстрого возврата на рынок санируемых банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банк России намерен быстрее возвращать на рынок санируемые банки.

«Перед менеджментом санируемых банков мы ставим в качестве одного из показателей эффективности — в том числе быстрее выводить на рынок», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Это делается и для того, чтобы сохранить невысокой долю госбанков на рынке, пояснила она.

Госбанки в настоящее время представляют около двух третей рынка. Но процесс оздоровления системы, «очистки» от недобросовестных коммерческих банков, будет продолжен. 

«На наш взгляд, наибольший вред здоровой конкуренции наносит то, что недобросовестные, нечестные игроки конкурируют с честными, потом всё уже остальное», — цитирует «Прайм» слова главы регулятора.

Как писал iz.ru, ранее в Центробанке говорили о своем беспокойстве в отношении значительной доли государства в банковском секторе. Вместе с тем признавалось, что «для отдельных кредитных организаций госучастие имеет важное значение».

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