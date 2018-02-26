В Карелии две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Несколько классов и две школы целиком закрылись в Карелии на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ, вирусы гриппа среди заболевших не выявлены.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в Карелии превышен на 25,5%. Больше половины случаев заболевания приходится на Петрозаводск. В столице Карелии на карантин закрыты несколько классов, а также полностью приостановлена работа школы № 27. Также на вынужденные каникулы ушли ученики Шалговаарской школы в Медвежьегорском районе, сообщает ИА «Карелinform».

При этом медики отмечают снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлой неделей на 8,3%.