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В Карелии две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

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Несколько классов и две школы целиком закрылись в Карелии на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ, вирусы гриппа среди заболевших не выявлены.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в Карелии превышен на 25,5%. Больше половины случаев заболевания приходится на Петрозаводск. В столице Карелии на карантин закрыты несколько классов, а также полностью приостановлена работа школы № 27. Также на вынужденные каникулы ушли ученики Шалговаарской школы в Медвежьегорском районе, сообщает ИА «Карелinform».

При этом медики отмечают снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлой неделей на 8,3%.

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