Прямой эфир

Самую высокую в мире цветочную фигуру Микки-Мауса соорудили в Дубае

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цветочная фигура Микки-Мауса рекордной высоты появилась в Дубае в парке цветов Dubai Miracle Garden. Она была сооружена специально к 90-й годовщине создания героя диснеевских мультфильмов.

Как сообщает издание Khaleej Times, высота Микки-Мауса составляет 18 м, вес — около 35 т. На создание фигуры ушло 100 тыс. цветов и растений и 45 дней работы.

Цветочный памятник мультипликационному персонажу войдет в книгу рекордов Гиннеса как как самая высокая фигурная кустовая статуя.

Ранее портал iz.ru писал, что дирекция музея Эрмитаж отказалась от идеи установки резиновой статуи Микки-Мауса во дворе Зимнего дворца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Нью-Йорка взяли на себя расходы по содержанию статуи Свободы
Эрмитаж отказался от установки резиновой скульптуры Микки-Мауса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017