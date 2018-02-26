Самую высокую в мире цветочную фигуру Микки-Мауса соорудили в Дубае

Цветочная фигура Микки-Мауса рекордной высоты появилась в Дубае в парке цветов Dubai Miracle Garden. Она была сооружена специально к 90-й годовщине создания героя диснеевских мультфильмов.

Как сообщает издание Khaleej Times, высота Микки-Мауса составляет 18 м, вес — около 35 т. На создание фигуры ушло 100 тыс. цветов и растений и 45 дней работы.

Цветочный памятник мультипликационному персонажу войдет в книгу рекордов Гиннеса как как самая высокая фигурная кустовая статуя.

Ранее портал iz.ru писал, что дирекция музея Эрмитаж отказалась от идеи установки резиновой статуи Микки-Мауса во дворе Зимнего дворца.