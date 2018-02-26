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Создавший ковбоя Вуди из «Истории игрушек» аниматор умер в США

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Фото: youtube.com
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Художник-мультипликатор Бад Лакки, создавший ковбоя Вуди из «Истории игрушек», скончался в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Энди.

Аниматор скончался в хосписе Ньютауна в штате Коннектикут после продолжительной болезни. Наибольшую известность он приобрел как создатель ковбоя Вуди и автор мультфильмов в шоу «Улица Сезам», сообщает «Газета.ру».

Также Лакки озвучил персонажей в анимационных лентах «Медвежонок Винни и его друзья», «История игрушек: Большой побег» и «Суперсемейка». В 2004 году он был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Бад Лакки ушел из анимации в 2008 года, но продолжал работу до 2014 года, сообщает телерадиокомпания «Мир». Его сын Энди на своей странице в социальной сети Facebook написал, что Лакки любил свою работу.

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