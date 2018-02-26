Реконструкция очистных сооружений обойдется в 1,3 млрд рублей в Казани

Очередной этап реконструкции очистных сооружений обойдется «Водоканалу» в 1,3 млрд рублей в Казани. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил генеральный директор МУП «Водоконал» Андрей Егоров на совещании в мэрии города

МУП «Водоканал» продолжает модернизировать свою систему очистных канализационных сооружений в Казани, которые начались осенью 2017 года. Реконструкция позволит избавить жителей и гостей города от запаха неочищенных вод. На данный момент завершено 30% запланированных работ.

В рамках работ планируется укрыть 25 объектов, общая площадь которых составляет 20 тыс. кв. м. Эта часть проекта оценивается в 573 млн рублей. На остальные денежные средства хотят возвести канализационную насосную станцию «Заречная». Предполагается, что все необходимые работы будут произведены за 1,3 млрд рублей, сообщает ProKazan.ru.

Помимо этого, в городе запланированы работы по реконструкции старых сетей, например, водозабора «Мирный», а также разрабатываются проекты по строительству новых сетей. Программа рассчитана на 12 лет. По приблизительным подсчетам, для осуществления всего задуманного, потребуются инвестиции в количестве 44 млрд рублей.