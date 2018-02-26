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Налог на игорный бизнес предлагают увеличить в Псковской области

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Депутаты в Псковской области поддержали увеличение налога за пункты приема ставок, в случае его принятия платежи для букмекерских контор и тотализаторов увеличатся с 1 апреля.

Поправки одобрил комитет Псковского областного собрания депутатов по бюджету, финансам и налоговой политике. Они предполагают увеличение налога за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы до 14 тыс. рублей, пишет «Псковское агентство безопасности».

Если налоговые ставки не будут определены региональным законом, платеж за один пункт составит 10 тыс. рублей. В случае принятия поправок они начнут действовать с 1 апреля.

В Псковской области зарегистрированы 15 пунктов по приему букмекерских ставок. При этом нет ни одного пункта по приему ставок на тотализатор.

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