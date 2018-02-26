Прямой эфир

Премьер-министр Швеции попал в автомобильную аварию

0
Фото: Global Look Press/Aftonbladet
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Швеции Стефан Левен попал в дорожно-транспортное происшествие из-за сильной метели. Об этом сообщают шведские СМИ.

Автомобиль, в котором находился премьер-министр, направлялся в город Уппсала в 70 км к северу от Стокгольма. В результате сильной метели машину занесло, она съехала с дороги и врезалась в ограждение.

Представитель службы безопасности премьер-министра сообщил СМИ, что в происшествии никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате крупной дорожно-транспортной аварии с участием двух туристических автобусов на юго-западе Канады пострадало около 40 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе под Челябинском
Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017