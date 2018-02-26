Премьер-министр Швеции попал в автомобильную аварию

Премьер-министр Швеции Стефан Левен попал в дорожно-транспортное происшествие из-за сильной метели. Об этом сообщают шведские СМИ.

Автомобиль, в котором находился премьер-министр, направлялся в город Уппсала в 70 км к северу от Стокгольма. В результате сильной метели машину занесло, она съехала с дороги и врезалась в ограждение.

Представитель службы безопасности премьер-министра сообщил СМИ, что в происшествии никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате крупной дорожно-транспортной аварии с участием двух туристических автобусов на юго-западе Канады пострадало около 40 человек.