Против коммунальщиков в Люблино возбудили 20 уголовных дел

В отношении ГБУ «Жилищник» московского района Люблино возбудили 20 новых уголовных дел из-за фиктивного трудоустройства дворников.

Как передает в понедельник телеканал РЕН ТВ, ущерб от противозаконных действий столичных коммунальщиков оценивается в 15 млн рублей.

Ранее портал iz.ru писал, что на прошлой неделе было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество» за фиктивное устройство на работу в ГБУ «Жилищник» в восточных районах столицы дворников, уборщиков и прочих специалистов.

Так, по данным СМИ, в ГБУ «Жилищник района Сокольники» ущерб по уголовным делам составляет от 140 тыс. до 200 тыс. рублей, в ГБУ «Жилищник района Измайлово» — почти 1 млн рублей.