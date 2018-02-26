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Против коммунальщиков в Люблино возбудили 20 уголовных дел

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В отношении ГБУ «Жилищник» московского района Люблино возбудили 20 новых уголовных дел из-за фиктивного трудоустройства дворников.

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Как передает в понедельник телеканал РЕН ТВ, ущерб от противозаконных действий столичных коммунальщиков оценивается в 15 млн рублей.

Ранее портал iz.ru писал, что на прошлой неделе было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество» за фиктивное устройство на работу в ГБУ «Жилищник» в восточных районах столицы дворников, уборщиков и прочих специалистов. 

Так, по данным СМИ, в ГБУ «Жилищник района Сокольники» ущерб по уголовным делам составляет от 140 тыс. до 200 тыс. рублей, в ГБУ «Жилищник района Измайлово» — почти 1 млн рублей.  

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