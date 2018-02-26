СК назвал причину гибели ребенка из РФ после посещения врача в Казахстане

По предварительным данным, причиной смерти зарегистрированного в Омской области двухлетнего мальчика после посещения стоматолога в казахстанском городе Караганде является анафилактический шок.

Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) РФ по Омской области, анафилактический шок мог наступить у ребенка после введения ему внутривенно обезболивающего препарата перед лечением кариеса.

СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование инцидента продолжается.

Как сообщал портал iz.ru, двухлетний мальчик из Омской области, чьи родители работают по контракту в Казахстане, умер в реанимационном отделении одной из больниц Караганды 23 февраля.

Смерть наступила после того, как родители отвели ребенка в частную стоматологическую клинику для лечения кариеса.