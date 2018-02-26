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СК назвал причину гибели ребенка из РФ после посещения врача в Казахстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По предварительным данным, причиной смерти зарегистрированного в Омской области двухлетнего мальчика после посещения стоматолога в казахстанском городе Караганде является анафилактический шок. 

Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) РФ по Омской области, анафилактический шок мог наступить у ребенка после введения ему внутривенно обезболивающего препарата перед лечением кариеса. 

СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование инцидента продолжается. 

Как сообщал портал iz.ru, двухлетний мальчик из Омской области, чьи родители работают по контракту в Казахстане, умер в реанимационном отделении одной из больниц Караганды 23 февраля. 

Смерть наступила после того, как родители отвели ребенка в частную стоматологическую клинику для лечения кариеса. 

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