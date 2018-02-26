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Останки 14 человек найдены в гробах-колодах у стен кремля в Туле

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Участники археологической экспедиции, которая работает на раскопках у стен кремля в Туле, рассказали журналистам о найденных в центре города гробах. Останки 14 человек находились в гробах, выполненных из цельных кусков стволов деревьев. Кроме того, обнаружены нательные крестики и остатки кожаных изделий.

Как сообщает ИА «Тульские новости», ученые собираются перезахоронить мертвых. Это произойдет после того, как завершится исследование останков. Содержимое гробов отправлено в Липецк. Предполагается, что все предметы, найденные археологами, будут выставлены в краеведческом музее в Туле.

Портал iz.ru 21 февраля сообщал о том, что у стен кремля были обнаружены гробы-колоды. Ученые не исключают, что причиной смерти людей стала чума, которая распространялась в Туле в конце XVIII века.

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