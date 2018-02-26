В Москве пройдет Российский исламский экономический форум

В кампусе Корпоративного университета Сбербанка 27 февраля пройдет первый Российский исламский экономический форум «Россия — гарант партнерства». На пресс-конференции, прошедшей перед открытием мероприятия, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев напомнил, что в РФ проживает около 25 млн мусульман. Поэтому возглавляемая им организация получает много запросов о внедрении в России традиционных для норм этой религии принципов финансирования. Зампредседателя правления Сбербанка Олег Ганеев отметил, что кредитная организация в ближайшей перспективе рассматривает возможность создания в своих отделениях «исламских окон» для обслуживания клиентов.

Форум состоится при содействии Исламской корпорации развития частного сектора, Исламского банка развития, Международной ассоциацией исламского бизнеса (IAIB), Сбербанка и KPMG.

Участники мероприятия обсудят возможности ускорения экономической интеграции между Европой и Азией, в частности, между странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и роль, которую выполняют альтернативные финансовые механизмы, в частности, исламские финансовые продукты. Главная цель форума — создать долгосрочную деловую платформу для развития совместных инвестиций, упрощения процедур торговли.

Во время форума предполагается подписание учредительного договора о создании Агентства по экономическому взаимодействию стран Евразии и Востока. Этот документ, как ожидается, будет ратифицирован Исламским банком развития, IAIB, Сбербанком, Министерством экономического развития, Минпромторгом и Минфином. Новая структура создаст рабочую платформу для взаимодействия между странами-партнерами, которая будет сосредоточена на разработке и реализации бизнес-проектов и содействии долгосрочному региональному экономическому сотрудничеству.