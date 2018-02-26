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Россельхознадзор нашел виновного в утечке документов в PepsiCo

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Проведенное Россельхознадзором внутреннее расследование показало, что управление по Владимирской области причастно к утечке служебного документа ведомства. Ранее наличие этой бумаги у топ-менеджеров ​PepsiCo привело к обвинениям компании в коммерческом шпионаже.

Глава территориального управления Владимир Нагорный добровольно покинул занимаемую должность. «Он ушел по соглашению сторон, никакого конфликтов не было», — сказала официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Сотрудники, непосредственно работавшие с документом, отстранены от должности или переведены на другой участок работы, уточняет РБК.

Напомним, Россельхознадзор обвинил американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке для получения внутренних документов ведомства. Компания в ответ назвала эти обвинения абсурдными. Глава Минсельхоза Александр Ткачев призвал стороны провести собственные внутренние расследования и обнадежил скорым разрешением конфликта.

Как сообщал iz.ru, Россельхознадзор из-за возникших подозрений обращался в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ.

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