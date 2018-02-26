Метели могут затруднить дорожное движение в Башкортостане

МЧС предупреждает жителей Башкортостана об ухудшении погодных условий, из-за снегопада и ветра на дорогах могут образоваться заносы.

27 февраля в отдельных районах Башкирии ожидаются метели. На дорогах возможно образование заносов и снежных накатов, что затруднит автомобильное движение. При этом ожидается снижение видимости до 500 м и менее, сообщает ИА «Башинформ».

Спасатели напоминают, что в сложившихся погодных условиях жителям региона нужно проверить отопительные печи, обеспечить исправность противопожарного водоснабжения, а также проверить состояние электросетей. При сильном ветре пешеходам стоит укрыться в здании и держаться подальше от деревьев и линий электропередач.

Пожилым людям рекомендовано воздержаться от прогулок в одиночку.