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Метели могут затруднить дорожное движение в Башкортостане

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МЧС предупреждает жителей Башкортостана об ухудшении погодных условий, из-за снегопада и ветра на дорогах могут образоваться заносы.

27 февраля в отдельных районах Башкирии ожидаются метели. На дорогах возможно образование заносов и снежных накатов, что затруднит автомобильное движение. При этом ожидается снижение видимости до 500 м и менее, сообщает ИА «Башинформ».

Спасатели напоминают, что в сложившихся погодных условиях жителям региона нужно проверить отопительные печи, обеспечить исправность противопожарного водоснабжения, а также проверить состояние электросетей. При сильном ветре пешеходам стоит укрыться в здании и держаться подальше от деревьев и линий электропередач.

Пожилым людям рекомендовано воздержаться от прогулок в одиночку.

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