Крест для памятника Александру Невскому отправили в Калининград

Крест для памятника Александру Невскому изготовили и отправили для монтажа в Калининград. Об этом сообщает скульптор монумента Андрей Следков на своей странице в Instagram.

Часть будущего монумента Александру Невскому — крест — отправили для монтажа в Калининград. По задумке, крест будет располагаться позади статуи князя, а в ногах у полководца будут лежать рогатый шлем и меч поверженного врага. Сама композиция должна изображать Александра на скалистой поверхности, сообщает Калининград.Ru.

Выполнена статуя Александра Невского из бронзы, и ее высота будет достигать 3 м. На данный момент проходят работы по установке основания под памятник.

Открытие памятника запланировано на весну 2018 года. Размещаться монумент будет в сквере на площади Василевского, концепцию которого разрабатывал архитектор Александр Башин.