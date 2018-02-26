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Крест для памятника Александру Невскому отправили в Калининград

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Крест для памятника Александру Невскому изготовили и отправили для монтажа в Калининград. Об этом сообщает скульптор монумента Андрей Следков на своей странице в Instagram.

Часть будущего монумента Александру Невскому — крест — отправили для монтажа в Калининград. По задумке, крест будет располагаться позади статуи князя, а в ногах у полководца будут лежать рогатый шлем и меч поверженного врага. Сама композиция должна изображать Александра на скалистой поверхности, сообщает Калининград.Ru.

Выполнена статуя Александра Невского из бронзы, и ее высота будет достигать 3 м. На данный момент проходят работы по установке основания под памятник.

Открытие памятника запланировано на весну 2018 года. Размещаться монумент будет в сквере на площади Василевского, концепцию которого разрабатывал архитектор Александр Башин.

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