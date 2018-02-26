Черный список таксистов-нелегалов составлен в Тамбове

В Тамбове появился черный список таксистов. В нем перечислены марки автомобилей и госномера недобропорядочных перевозчиков.

Всего в списке 99 машин. Автор перечня — региональное управление автомобильных дорог и транспорта. Там констатируют увеличение случаев перевозки пассажиров автомобилями такси без соответствующего разрешения. Список опубликован на сайте ведомства, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В настоящее время в Тамбовской области законной перевозкой пассажиров и багажа легковым такси занимаются более 250 предпринимателей. Заявление на выдачу разрешения на работу можно подать в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг.

Агентство отмечает, что с 2011 года в регионе было выдано около 5,5 тыс. специальных разрешений на осуществление таксомоторной деятельности.

Портал iz.ru 19 февраля сообщал о том, что водитель такси в Москве набросился с ножом на своего пассажира и нанес ему удар в грудь. Затем он скрылся с места происшествия. Несколькими днями ранее сообщало о том, что таксист поджег магазин по заказу пассажира в Карелии. Водитель спалил ларек за 10 тыс. рублей.