Уголовное дело в отношении жены Аршавина прекратили в Казахстане

Уголовное дело, возбужденное в отношении жены экс-игрока сборной России по футболу Алисы Аршавиной в связи с якобы имевшими место угрозами с ее стороны в адрес казахстанской модели Ольги Семеновой, было прекращено правоохранителями Алма-Аты.

Дело прекратили, так как «проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения», — сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел столицы Казахстана.

По словам полицейских, они объяснили Семеновой, что дела об оскорблениях и унижении чести и достоинства в социальных сетях рассматриваются в частном порядке, передает телеканал «78».

Как писал портал iz.ru, в начале января 2018 года Семенова сообщила, что Аршавина угрожала «отрезать ей пальцы», а также представлялась майором ФСБ и угрожала уголовным преследованием.

Поводом для угроз, по словам Семеновой, стало опубликованное в конце декабря видео, на котором Аршавин обнимает ее за талию. В феврале правоохранители казахстанской столицы на основании заявления модели возбудили уголовное дело по статье «Угроза».