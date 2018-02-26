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Путин обсудит с канцлером Австрии сотрудничество в экономической сфере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретится с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который прибыл в Россию с рабочим визитом и обсудит экономическое и энергетическое сотрудничество в среду, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба кремля.

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Сообщается, что на встрече запланировано обсуждение существующего сотрудничества, а также перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также Владимир Путин и Себастьян Курц обменяются мнениями по актуальным на сегодняшний день региональным и международным вопросам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правительство рассматривает проект «Северный проект-2» в позитивном ключе

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