Путин обсудит с канцлером Австрии сотрудничество в экономической сфере

Президент России Владимир Путин встретится с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, который прибыл в Россию с рабочим визитом и обсудит экономическое и энергетическое сотрудничество в среду, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба кремля.

Сообщается, что на встрече запланировано обсуждение существующего сотрудничества, а также перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также Владимир Путин и Себастьян Курц обменяются мнениями по актуальным на сегодняшний день региональным и международным вопросам.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что правительство рассматривает проект «Северный проект-2» в позитивном ключе.