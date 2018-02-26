Тракторист пострадал при столкновении с Toyota в Рязанской области

Водитель трактора пострадал при столкновении с Toyota в городе Сасово Рязанской области, информация об этом размещена на официальном сайте Управления МВД России по области.

Авария произошла вчера вечером, 25 февраля, около 18:40 на пересечении улиц Пушкинская и Деповская. По проезжей части двигался трактор МТЗ-80 под управлением 51-летнего водителя, когда в него врезался автомобиль Тойота Land Cruiser Prado под управлением 18-летней девушки.

По данным Госавтоинспекции, девушка не пропустила трактор, у которого было преимущество проезда, сообщает РИА «7 новостей».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель трактора. Он получил различные телесные травмы, и ему пришлось обратиться за помощью к медикам. Девушка-водитель не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.